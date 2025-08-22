Lenia Batres se queda sin registro de marca

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmó la negativa de entregarle a la ministra Lenia Batres la marca “Ministra del Pueblo”, como lo había solicitado.

En el expediente 3273206, en respuesta al recurso de objeción que interpuso el equipo de la ministra, la Dirección Divisional de Marcas del IMPI argumentó que entregarle esta marca a Lenia Batres “generaría una afectación indebida sin ninguna justificación jurídica” a los otros ocho ministras y ministros, puesto que también fueron electos por el pueblo mexicano en la pasada elección judicial del 1 de junio.

“La denominación propuesta no puede ser objeto de derecho al uso exclusivo para su explotación, ya que prohibiría a los demás prestadores de los mismos servicios el señalar que quien los presta son personas que tienen la misma condición de ser MINISTROS o MINISTRAS y que fueron elegidos o provienen por una decisión del PUEBLO, es decir, se generaría una afectación indebida a los y las otras ocho integrantes de la SCJN, sin ninguna justificación jurídica”, se detalla en la página 14 de la resolución.