Lenia pide a SCJN ajuste de sueldo

En la sesión donde rindió protesta, Batres se dijo “ministra del pueblo”. El Universal

Lenia Batres, nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicó ayer en la tarde en su cuenta de X el oficio que dirigió el 29 de diciembre a la Corte para que se le baje el sueldo acorde con la Constitución y se le inscriba al Issste, y no a un servicio privado.

Batres asumió el cargo como ministra el 4 de enero luego de que las dos ternas del presidente López Obrador fracasaran en el Congreso, y ella así fuera designada directamente por el Ejecutivo Federal.

“En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la @SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al Issste, no a alguno de sus seguros privados”, dice el tuit que Batres posteó en la red social X.

En la sesión donde rindió protesta, Batres se dijo “ministra del pueblo” y acusó a la Corte de extralimitarse. Señaló además que la Suprema Corte ha estado por encima de la Constitución, y no al revés, y que veía tintes políticos en algunos de sus más recientes fallos.

Anteriormente había ya criticado los gastos de los ministros, en la misma línea de austeridad promovida por López Obrador.