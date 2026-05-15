León XIV califica como error llamar “defensa” al rearme

El papa León XIV afirmó que es un error llamar “defensa” al rearme que empobrece a las sociedades y aumenta las tensiones internacionales.

“En el último año, el crecimiento del gasto militar en el mundo, y en particular en Europa, fue enorme: no debe llamarse ‘defensa’ a un rearme que incrementa la inseguridad, reduce las inversiones en educación y salud, debilita la confianza en la diplomacia y enriquece a élites a las que nada les importa el bien común”, denunció el pontífice durante un discurso en Universidad La Sapienza, en Roma.

El papa también advirtió sobre los riesgos vinculados al desarrollo y uso de la inteligencia artificial tanto en el ámbito militar como civil, y reclamó controles para evitar que las decisiones humanas queden desresponsabilizadas.

Durante su intervención, el pontífice se preguntó además “qué mundo estamos dejando”, y lamentó que las nuevas generaciones hereden “un mundo deformado por las guerras y por el lenguaje de guerra”.