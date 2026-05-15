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León XIV califica como error llamar “defensa” al rearme

Mayo 15 del 2026
Papa León XIV. Cortesía
Papa León XIV. Cortesía

El papa León XIV afirmó que es un error llamar “defensa” al rearme que empobrece a las sociedades y aumenta las tensiones internacionales.

“En el último año, el crecimiento del gasto militar en el mundo, y en particular en Europa, fue enorme: no debe llamarse ‘defensa’ a un rearme que incrementa la inseguridad, reduce las inversiones en educación y salud, debilita la confianza en la diplomacia y enriquece a élites a las que nada les importa el bien común”, denunció el pontífice durante un discurso en Universidad La Sapienza, en Roma.

El papa también advirtió sobre los riesgos vinculados al desarrollo y uso de la inteligencia artificial tanto en el ámbito militar como civil, y reclamó controles para evitar que las decisiones humanas queden desresponsabilizadas.

Durante su intervención, el pontífice se preguntó además “qué mundo estamos dejando”, y lamentó que las nuevas generaciones hereden “un mundo deformado por las guerras y por el lenguaje de guerra”.

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