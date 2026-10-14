León XIV es diagnosticado con cáncer

El papa fue operado por un adenocarcinoma pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, informó la oficina de prensa del Vaticano.

“Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”, indica el comunicado remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice, de 71 años, duró aproximadamente noventa minutos.

Un adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer de pulmón según lo definen diversas webs de sociedades médicas, aunque el término “cáncer” no aparece en el comunicado de la Santa Sede.

Intervención efectuada por una técnica videoasistida

“Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida”, indica la nota de la Santa Sede, que añade que “el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones”.

Tras la operación, el papa “despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso” del Policlínico Gemelli. Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas.

León XIV permanecerá ingresado en el Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

La operación del clérigo y el diagnóstico del adenocarcinoma pulmonar se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre, y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo.

Rubio expresa su apoyo al líder religioso

Mientras, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este martes su apoyo al papa.

Rubio indicó, en su cuenta de X, que se encuentra unido en oración con su esposa por la salud del pontífice. “Que el Señor le dé fuerzas y el Espíritu Santo guíe a los profesionales médicos que atienden al Santo Padre”, agregó el titular de la diplomacia estadounidense.