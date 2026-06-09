León XIV ovacionado en Parlamento

“Toda guerra representa una dolorosa derrota en la capacidad de negociación”, “las armas pueden imponer un silencio temporal, pero jamás podrán construir una paz genuina y duradera”, afirmó el lunes el papa León XIV desde España.

“Por ello, resulta preocupante que, en diversas partes del mundo, incluida Europa, el rearme resurja como una respuesta a casi inevitable a la fragilidad del panorama internacional. La verdadera seguridad, sin embargo, proviene de la justicia, del diálogo paciente y del respeto al derecho internacional”, añadió en su primer discurso ante el Parlamento español, las Cortes.

El pontífice recibió la ovación más larga que ha tenido lugar nunca en el Congreso de los Diputados, de siete minutos.

Durante la ovación se escucharon varios “viva el papa”.

En su discurso, papa León XIV lanzó un mensaje en contra del aborto y de la eutanasia, criticó la crispación política y reclamó una “acogida respetuosa y posibilidades reales de integración” para los inmigrantes.

Antes de su intervención en el Congreso, León XIV se reunió con el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica.

En su tercer día de visita a España y último en Madrid, el papa se reunió durante una hora con seis víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, a quienes mostró “su cercanía y la de toda la comunidad eclesial”, informó la oficina de prensa del Vaticano.

“Cada una de ellas, basándose en sus propias y dolorosas experiencias personales, ofreció al papa propuestas para que la respuesta de la Iglesia ante estos trágicos casos sea más eficaz”, añade.

“El papa escuchó con afecto y atención, les aseguró su cercanía y la de toda la comunidad eclesial, y su compromiso de que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación”, apunta el comunicado.

El Vaticano no dio detalles sobre quiénes fueron las víctimas recibidas.