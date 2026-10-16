León XIV ya trabaja desde el hospital, tras cirugía

La recuperación del papa León XIV avanza a buen ritmo. Ayer también se levantó, realizó una sesión de fisioterapia respiratoria con ejercicios motores completos y concelebró la misa, pero, sobre todo, reanudó sus actividades laborales.

En este sentido, recibió al sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Paolo Rudelli.

El papa ha comenzado, por tanto, a ocuparse de algunos asuntos pendientes para no acumular demasiado trabajo cuando regrese al Palacio Apostólico, previsiblemente a comienzos de la próxima semana, tal como estaba previsto. Todo avanza, pues, según las previsiones, aunque podrían surgir algunas dudas respecto al futuro.

El propio secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, no oculta su preocupación. Por el momento, León XIV está centrado en recuperarse. Es un paciente disciplinado, sigue las indicaciones de los médicos y está haciendo todo lo posible para retomar cuanto antes su vida cotidiana.

El domingo próximo incluso podría rezar el Ángelus desde el pequeño balcón del Hospital Gemelli. Según ha trascendido, los técnicos ya habrían realizado una inspección del lugar y, en cualquier caso, el papa tiene la voluntad de hacerlo.

“Dependerá un poco de cómo evolucione la convalecencia. Si a finales de semana se encuentra mejor, creo que rezará el Ángelus desde el Gemelli”, declaró también Parolin.