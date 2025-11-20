Lesionan con arma de fuego a reportero

Un reportero del medio digital “Mario Castillo Informa”, fue lesionado a tiros por un individuo armado después de realizar la transmisión en vivo del asesinato de un hombre en la colonia Municipio Libre en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

En el lugar del homicidio, el agresor amagó al periodista con un arma corta para que dejara de difundir el crimen, pese a la presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN), luego lo siguió y perpetró el ataque.

El hecho ocurrió en los últimos minutos del pasado martes 18 de noviembre de 2025.

El comunicador se dirigía a su domicilio a bordo de su motocicleta en el bulevar San Roque, en las inmediaciones de la “Granja Saldaña”, en donde fue alcanzado por el agresor, quien le disparó en varias ocasiones hasta vaciar la pistola.