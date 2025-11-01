Levantan productores paro parcial en caseta

El bloqueo parcial en la caseta de peaje de Cuatro Caminos, de la carretera México-Nogales, en el municipio de Guasave fue levantado por los productores del campo, tras de mantener fricciones con los choferes de los camiones y tráiler de carga, a los que no les permitieron circular por espacio de diez horas.

Los productores de maíz que exigen se les fije un precio de siete mil 200 pesos la tonelada para la próxima cosecha, en la que se levantara en Sinaloa cinco millones de toneladas, luego se analizar su movimiento, determinaron darse un descanso en sus movilizaciones y ser respetuosos de los festejos del Día de Muertos.

Baltazar Valdez Armentia, líder de la agrupación Campesinos Unidos de Sinaloa dijo que pese a las diferencias que se tuvo en algunos momentos, con los conductores de los camiones de carga, el dialogo prevaleció y entendieron las razones de los hombres del campo que mantienen una lucha nacional por políticas públicas de apoyo.