Ley 73, esquema de jubilación digna

La Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les permite a los trabajadores acceder a una pensión según el número de semanas cotizadas y el promedio salarial, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas para obtener una jubilación digna y justa.

Este esquema solo aplica para las personas que comenzaron su vida laboral antes del 1 de julio de 1997, mientras que las nuevas generaciones, bajo la nueva Ley 97, tendrán que diseñar otras estrategias de ahorro a largo plazo para asegurar un retiro pleno e íntegro.

Pensión

Estos son algunos de los beneficios de pensionarte bajo este régimen: Pensión vitalicia garantizada:

Al pensionarte bajo este régimen, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) te ofrece una pensión mensual durante toda tu vida, es decir, no dependerás únicamente del saldo que hayas acumulado en tu Afore.