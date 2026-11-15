Ley Antimemes entra en vigor

El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diferentes disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocido como “Ley Antimemes”, entró en vigor.

La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su edición vespertina del pasado viernes, castiga con uno a cinco años de cárcel y multas de hasta 1.17 millones de pesos (mdp) a quien use con fines comerciales documentos o logotipos oficiales con el fin de engañar acerca de su origen institucional. Las autoridades aclararon que la crítica, sátira política y los memes quedan excluidos de esta tipificación.

El pasado 21 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 312 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones, dicho dictamen, el cual fortalece el marco jurídico de protección penal de los derechos de propiedad intelectual, a través de la actualización de las disposiciones aplicables a conductas relacionadas con la falsificación de marcas y la piratería de obras protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos.

El dictamen a la minuta deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Actualiza las reglas para determinar la “escala comercial” de las conductas, fortalecer los mecanismos de reparación del daño, adecuar las disposiciones nacionales a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, y endurece los mecanismos jurídicos de prevención, investigación y sanción de las conductas relacionadas con la falsificación de marcas y la piratería de obras protegidas.

Se fortalece la protección penal de los derechos de propiedad intelectual, combate la piratería y la falsificación, actualiza los mecanismos de reparación del daño y armoniza la legislación mexicana con los compromisos internacionales asumidos por el país.