Ley Antimemes es avalada en comisiones

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual busca regular la responsabilidad de las plataformas digitales ante la piratería, pero que organizaciones civiles ya apodan como la “Ley Antimemes” por el riesgo de censura automatizada en Internet.

El proyecto de decreto modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies, introduciendo formalmente el concepto de responsabilidad secundaria para los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y redes sociales.

Dicha reforma obliga a las empresas de tecnología a implementar políticas públicas para suspender o dar de baja definitivamente el servicio de internet o las cuentas de usuarios que infrinjan de manera repetida los derechos de autor.

Las plataformas que no retiren contenido infractor de forma expedita se volverán corresponsables de la falta. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá sancionarlas con multas de hasta 40 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), cifra que supera los 4.3 millones de pesos (mdp).

De igual forma, la reforma endurece los controles contra el uso no autorizado de rostros, voces o imágenes modificadas con herramientas digitales e Inteligencia Artificial (IA).