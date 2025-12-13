Ley de Aguas incluyó observaciones del CNA

Para el sector agropecuario las observaciones que se hicieron a la ley de aguas fueron atendidas por el gobierno, tras un diálogo con la autoridad, dijo el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

A partir de las nuevas disposiciones en la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales el organismo del sector privado espera un ordenamiento, pues advirtió que siempre hubo pozos ilegales, el problema era que aunque existía la ley no se aplicaba.

El presidente del CNA, Jorge Esteve, dijo que “en México no es que sus leyes estén mal, es que no se aplican”, y agregó que está satisfecho con la negociación que hicieron con el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para lograr que se atendieran las entre 18 y 20 observaciones que presentaron.

Agregó que “es de los pocos ejemplos que ha habido de un buen diálogo con la autoridad”, este diálogo fue con la Conagua, con los legisladores y con otros actores con el fin de que se atendiera el reto.

Certidumbre jurídica en la Ley de Aguas

Otro de los temas que se pusieron sobre la mesa, añadió, fue “la parte de certidumbre jurídica de concesiones, si vas a vender el binomio agua-tierra, tierra-agua cuando quieres enajenar tierra hay nuevo procedimiento, hay un trámite para que la tierra vaya junto con la concesión de agua, para que quede con un nuevo propietario”, dijo.

También se pidió al gobierno aclarar el tema de cómo se hacen las herencias de concesiones, la regularización de los propios pozos y se acordó un nuevo registro de concesiones.

Dijo que se logró quitar temas como la retroactividad de ciertas disposiciones, “se quitaron temas en los que se dejaban a criterio de la autoridad”.

Con la publicación de esta legislación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) inicia el proceso para elaborar el reglamento en los próximos 180 días, y se espera que haya más certidumbre sobre la aplicación de la ley.