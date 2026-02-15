Ley de amnistía, “un acto de perdón”: Padrino López

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, consideró la ley de amnistía actualmente en discusión como “un acto de perdón” por el que abogó, así como por “el olvido y la reconciliación” en el país.

“La amnistía, propuesta por la presidenta (encargada) Delcy Rodríguez, no es un mero acto jurídico o político, sino un acto de perdón y reconciliación. Y al hablar de perdón, que como lo he dicho, es un acto de amor, no significa validar lo que estuvo mal, sino decidir que ese dolor ya no tiene el poder de arruinar nuestro presente”, dijo.

En un mensaje publicado en redes sociales con motivo del Día del Amor y la Amistad, el ministro escribió que, en cuanto al olvido, “a veces malinterpretado, no se trata de borrar la memoria, sino de lograr que el recuerdo ya no duela”.

“Mi llamado es a la reconciliación, que no es otra cosa que aceptar las cicatrices como parte del mapa de nuestras vidas. ¡El amor todo lo puede! ¡Que viva la convivencia humana a través del perdón, el olvido y la reconciliación!”, agregó.