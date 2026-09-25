Ley de Economía Digital ayudará a la seguridad: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la nueva Ley de Economía Digital, que fue enviada al Congreso de la Unión junto con el Paquete Económico 2027, ayudará a la seguridad, a la eficiencia y a la formalización de comercios y productos al digitalizar los pagos y disminuir el uso de efectivo.

“La Ley de Economía Digital es muy importante. Si uno quiere sacar una cuenta bancaria, lo puede hacer ya en todos los bancos por vía electrónica, de hasta 130 mil pesos. Si a esa cuenta se asocia un CoDi, que uno le compra a otro, o el CoDi que uno le compra a otro, se paga directamente con el teléfono, no tiene que cargar efectivo.

“Y esto poco a poco va a ir incrementando la digitalización de la economía, disminuyendo el efectivo. Eso ayuda a seguridad, eficiencia, incluso a formalización, porque se hace una historia de pagos en una cuenta bancaria; y ayuda también, en su momento, a formalizar algún comercio o producto”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Impulsará actividad económica

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, detalló que la nueva Ley de Economía Digital ayudará a acelerar pagos digitales a través de la aplicación de cualquier institución financiera; aprovechará las capacidades existentes con sistemas SPEI y CoDi para transferencias inmediatas; impulsará la actividad económica facilitando el intercambio entre personas y empresas; profundizará la inclusión financiera con bancarización, historial financiero y acceso a créditos y facilitará la formalización eliminando barreras regulatorias y de servicios financieros.

Defiende nueva Ley de Propiedad Intelectual

En otro tema, la titular del Ejecutivo federal afirmó que la nueva Ley de Propiedad Intelectual busca fortalecer la protección de los autores y su obra, así como la disminución de la comercialización ilegal de esta.

“Lo que se busca es proteger la propiedad intelectual, no tiene más objetivo que eso, fortalecer la propiedad intelectual y acabar o disminuir el contrabando que muchas veces copia propiedad intelectual y fortalecer a los autores. Ese es el principal objetivo de esta ley”, expresó durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

Inversión de 400 mdd de Lego

Así también, la presidenta destacó que la inversión anunciada por Lego de 400 millones de dólares (mdd) a implementarse de 2026 a 2029 en Nuevo León, como parte del Plan México, tiene el objetivo de impulsar la producción para el mercado nacional y el desarrollo infantil con una generación de mil 300 empleos nuevos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, detalló que, a partir del próximo miércoles, iniciará la producción vinculada a la inversión de 400 mdd de Lego, la cual permitirá el renacimiento y expansión de la industria del juguete en México.

La directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de LEGO, Nancy Sánchez Moya, explicó que la inversión de 400 mdd, que equivale a 8 mil 600 millones de pesos (mdp), será implementada en 62 mil metros cuadrados (m2) de infraestructura con un edificio nuevo de empaque y un almacén automatizado de alta capacidad que ayudará a fortalecer la cadena productiva, de logística y manufactura.