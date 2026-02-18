Ley electoral, sin acuerdo aún con el PT y PVEM

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que no hay acuerdos con el PT y el Partido Verde en la reforma electoral.

Entrevistado al interior del recinto legislativo, explicó que es muy probable que “por congruencia”, la presidenta envíe la reforma electoral como la planteó desde un principio, incluida la reducción de plurinominales.

Iniciativas

“Conociendo a la presidenta que tiene la facultad de presentar iniciativas y que ella ha sido consecuente, pues probablemente presente una iniciativa que ella considera conveniente, y nosotros tenemos que revisarla y para mí será muy difícil buscar los acuerdos para la mayoría calificada, pero Morena la va a respaldar en todo”, declaró.

El legislador reconoció que si en comisiones, la reforma no se modifica, será muy difícil que pase en el pleno.

Llevar a votación

“Si se presenta una iniciativa por la presidenta de la República, la obligación de la Cámara y de las comisiones es procesarla y llevarla a la votación, primero en las comisiones y luego en el pleno. No sabemos, ni nos adelantamos, si en el pleno se logre mayoría calificada, que es lo que en una reforma constitucional se exige”, expresó.

Finalmente, aseguró que pase o no la reforma electoral, no hay riesgos de ruptura entre Morena y aliados para las elecciones de 2027 y 2030.