Libera juez federal a dos integrantes de Los Zetas

A 15 años del incendio del Casino Royale, que dejó 52 personas muertas en Monterrey, un juez federal ordenó la liberación de dos integrantes de Los Zetas vinculados con el ataque ocurrido el 25 de agosto de 2011.

Se trata de José Alberto Loera Rodríguez, alias “El Voltaje”, y Héctor Javier Montoya Chávez, conocido como “La Rana”, quienes obtuvieron boletas de libertad el pasado 4 de octubre, tras cumplir una sentencia de 15 años de prisión por delincuencia organizada.

La resolución corresponde a la causa penal 162/2011. Sin embargo, las autoridades judiciales todavía no confirman si ambos abandonaron prisión o permanecen recluidos por otros procesos.

Un Tribunal Colegiado de Apelación solicitó verificar si los sentenciados fueron excarcelados y si enfrentan otras causas penales.

El atentado ocurrió cuando un grupo armado ingresó al establecimiento y prendió fuego al inmueble, donde decenas de clientes y trabajadores quedaron atrapados.

El ataque estaba relacionado con presuntas exigencias de extorsión contra los propietarios del casino.

La orden de libertad corresponde únicamente a ese proceso penal y no determina su situación jurídica en otras investigaciones relacionadas con el atentado.