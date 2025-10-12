Liberación de rehenes israelíes comenzará el lunes

Un alto mando de Hamas declaró que la liberación de 48 rehenes, en su mayoría israelíes, retenidos por milicianos palestinos en Gaza comenzará el lunes por la mañana.

“Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana, tal y como se acordó, y no hay novedades al respecto”, declaró Osama Hamdan en una entrevista.

Tras el regreso de los cautivos de Gaza, Israel procederá a la liberación de unos dos mil presos palestinos, según los términos de la primera fase del acuerdo de alto el fuego firmado por ambas partes en base a una propuesta de Estados Unidos.

El mandatario de EE. UU. “está con ustedes siempre”, dice su hija Ivanka

Por otra parte, Ivanka Trump, exasesora e hija del presidente estadounidense Donald Trump, habló en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el sábado por la noche, donde le dijo a la multitud que “honramos la fortaleza de cada familia, esperando, orando y creyendo… Estoy asombrada por su fortaleza y convicción… el presidente quería que compartiera que él los ve, los escucha y está con ustedes, siempre”.

Ivanka habló después del enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y del exasesor de Trump, Jared Kushner.

La multitud coreaba: “¡Gracias, Trump!”.

Ivanka declaró que los rehenes están regresando a casa, describiéndolo como “un triunfo de fe, coraje y humanidad compartida... oramos para que esta semana que viene sea de sanación para todos ustedes”.

Los milagros pueden ocurrir: Witkoff

“Esta noche celebramos algo extraordinario”, dijo Witkoff según declaraciones recogidas en medios. “Una prueba viviente de que los milagros pueden ocurrir (...) Una paz que nace no de la política, sino de la valentía: la valentía de quienes se niegan a rendirse”, añadió en alusión al plan del presidente de EE.UU, Donald Trump, para la Franja de Gaza y la inminente liberación de los 48 rehenes.