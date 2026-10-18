Liberación será para colaboradores de pandillas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, precisó que la evaluación de una libertad anticipada para detenidos en su “guerra” contra las pandillas abarcará a unas 10 mil personas que prestaron colaboración ocasional a esas bandas criminales, y no para pandilleros.

Bukele reveló el pasado martes un plan de excarcelación anticipada que “beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas”.

Ante una solicitud de precisiones planteada por la AFP en conferencia de prensa el viernes, el mandatario dijo que la evaluación contemplará a 10 mil 629 personas identificadas como colaboradoras “momentáneas, de casualidad, o especial”, pero que no pertenecen a la estructura de esas bandas.

“De esos 10 mil vamos a revisar los casos, y nosotros creemos, en una revisión previa, que aproximadamente un 50 % pudiera entrar al programa ‘Cero Ocio’ para poder salir más rápido, reformado, en lugar de esperar 10 años para que salga más criminal”, afirmó.

Dicho planificación da beneficios a cambio de trabajo en obras públicas. Organizaciones humanitarias aseguran que se aplica a detenidos en la ofensiva contra las pandillas que no han recibido condena.

Bukele reveló el martes su plan al ser consultado por afirmaciones de su hermano, Ibrajim Bukele, según el cual hay una “comisión” que revisa los casos de detenidos.