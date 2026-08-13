Liberan 14.9 millones de moscas estériles

Del 27 de julio al 11 de agosto, se han liberado 14 millones 970 mil moscas estériles en siete municipios de Chihuahua para controlar y avanzar hacia la erradicación del gusano barrenador del ganado (GBG). Además de reforzar la capacitación de productores y productoras, la atención de casos en campo y la movilización segura de animales.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que el equipo técnico de liberación de moscas estériles ha instalado 54 cámaras de dispersión terrestre en sitios estratégicos de los municipios de: Coronado, Rosales, Valle de Allende, Cuauhtémoc, Aldama, Chínipas y Bachíniva.

El pasado 13 de julio, explicó, el Senasica confirmó el primer caso de GBG en Hidalgo del Parral y, desde entonces se pusieron en marcha acciones de campo, vigilancia epidemiológica, control y seguimiento y dispersión de moscas estériles.

En materia de promoción de la notificación, de prevención y curación de heridas, la Dirección General de Salud Animal del Senasica impartió 18 pláticas informativas, con un total de 575 participantes. Mientras que personal técnico del Senasica ha visitado un total de 93 puntos de contacto, como clínicas veterinarias y asociaciones ganaderas para promover la notificación oportuna de gusaneras en animales.

“Con el objetivo de reforzar la atención de casos sospechosos de GBG en campo, actualmente se encuentran desplegados 10 médicos veterinarios en el estado de Chihuahua y se han fortalecido las acciones de coordinación en materia de fauna silvestre”, señaló la dependencia en un comunicado.