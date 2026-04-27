Liberan a 11 menores tras privación ilegal

Once menores de entre 15 y 17 años, presuntamente relacionados con grupos conocidos como “macheteros”, fueron liberados tras permanecer varias horas privados de la libertad.

Los colectivos de Buscadoras por la Frontera y Madres Buscadoras de Sonora denunciaron varias desapariciones y pidieron apoyo para la difusión de fichas de búsqueda con fecha de desaparición el 23 de abril.

Jóvenes torturados

Un grupo de adolescentes fueron localizados en la colonia Pueblitos en condiciones de violencia extrema: desnudos, rapados y con visibles huellas de tortura.

Junto a ellos, sus captores dejaron una cartulina con advertencias dirigidas a sus padres, en la que señalaban “no hay segundas oportunidades y esta vez tuvieron suerte por ser menores”, pero les advirtieron que tienen sus datos.