Liberan a 38 de la guardia secreta de la Luz del Mundo

Al considerar que su detención fue ilegal, un juez de Control dejó en libertad a los 38 seguidores de la Luz del Mundo detenidos en un campamento de adiestramiento en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán.

En audiencia de imputación, el juzgador del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Morelia, determinó que las fuerzas federales y la Fiscalía General de la República ingresaron al inmueble sin orden de cateo para detener a los hombres, entre ellos uno de nacionalidad estadounidense.

Protección

Además, confirmaron fuentes judiciales, uno de los detenidos acreditó la posesión legal del arma nueve milímetros que fue asegurada durante el operativo.

Liberados

Ante este revés para la FGR, se ordenó la inmediata libertad de los 38 feligreses de la Luz del Mundo que, según autoridades, integran una guardia secreta para proteger a los jerarcas de dicha iglesia con sede principal en el estado de Jalisco.