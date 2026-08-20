Liberan a alcalde y a 14 personas más retenidas

Tras un operativo de rescate desplegado durante la madrugada del miércoles en la localidad de La Flor, municipio de San Salvador, Hidalgo, para liberar al presidente municipal Norberto Martínez Cruz y a 14 personas más que habían sido retenidas, se reportó la detención de siete individuos y un saldo de 10 elementos policiacos lesionados.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH) dio a conocer que un grupo de elementos policiacos ingresó a la localidad, donde previamente un centenar de habitantes había irrumpido en la presidencia municipal ubicada en la cabecera y, mediante jaloneos y golpes, se había llevado al alcalde.

Durante los hechos, elementos de Seguridad Pública Municipal intentaron evitar que los pobladores se llevaran al edil; sin embargo, no fue posible, por lo que el presidente municipal terminó retenido en la comunidad junto con otros servidores públicos.

Los agentes de seguridad que posteriormente ingresaron a la localidad fueron confrontados por alrededor de 300 pobladores.

Durante el operativo, 10 policías resultaron lesionados, por lo que tuvieron que ser trasladados a diversos hospitales.