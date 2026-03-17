Liberan a dos más tras marcha del 8M

Dos personas detenidas por los disturbios del pasado 8 de marzo fueron vinculadas a proceso por ultrajes a la autoridad y lesiones, pero obtuvieron la suspensión condicional del proceso, con medidas cautelares que deberán cumplir en un plazo de seis meses.

Las personas liberadas son I.B.C.D. y su pareja J.I.P., quienes fueron arrestados luego de ser bajados por la fuerza de un automóvil por agentes de la Policía Estatal.

Cargos

La mujer que prendió fuego a las agentes de la corporación enfrentará cargos en prisión.

Ambos fueron vinculados a proceso por los delitos de ultrajes a la autoridad y lesiones calificadas, durante la audiencia inicial celebrada ante un juez de Control.

Entre las querellas presentadas en su contra figura la interpuesta por el subsecretario de Participación Ciudadana y Atención de Víctimas de la SPSC, Víctor Contreras Ramírez.

Tras dictarse la vinculación a proceso, la defensa solicitó la suspensión condicional del proceso, mecanismo legal mediante el cual el juez fijó una serie de condicionantes que deberán cumplir durante un plazo no mayor a seis meses.

Detenciones

Hay que señalar que luego de la marcha del 8M, la policía detuvo a 14 personas (12 mujeres y dos hombres) a quienes en un principio se les acusó por daños en propiedad ajena, motín y homicidio en grado de tentativa.

Posteriormente, 11 de los detenidos fueron liberados y tres fueron puestos a disposición de un juez de control, incluida la que prendió fuego a mujeres policías.