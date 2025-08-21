Liberan a ex candidato ligado a caso Ayotzinapa

El empresario y excandidato del PT y el PVEM a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Valladares, informó que fue liberado tras haber sido detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) acusado por el delito de delincuencia organizada.

La noche del martes, la jueza segunda de Distrito en Materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, Raquel Duarte Cedillo, dictó la libertad de Segura Valladares por falta de elementos.

La mañana del miércoles, en su cuenta de Facebook, Segura Valladares publicó un mensaje y una fotografía de él en su hotel Vida en el lago, en el municipio de Tepecoacuilco, en la región Norte, donde fue detenido la noche del 12 de agosto.

En su mensaje, el empresario y excandidato a gobernador afirmó que dejó la prisión con la frente en alto porque no es delincuente.

“Mis acciones hablan más que sus acusaciones, gracias a Dios hoy recupero mi libertad, salgo con la frente en alto porque no soy ningún delincuente”, escribió el excandidato.