Liberan a exrector de la Uacam

Después de permanecer detenido más de 48 horas por presunta posesión de drogas, el recién destituido exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (Uacam), José Alberto Abud Flores, obtuvo su libertad la tarde de ayer miércoles, aunque el proceso seguirá su curso, de acuerdo con su abogado, Edwin Trejo.

Ayer se realizó la primera audiencia en la que el juez del caso decretó el auto de libertad.

Trejo dijo que en la carpeta de investigación no existía evidencia gráfica del sitio en el que se habría encontrado la droga.

En entrevista, Trejo resaltó que el exrector, de 73 años, buscaba reelegirse como rector para un segundo periodo y enfrentaba desacuerdos con autoridades del gobierno de la morenista Layda Sansores al no permitir que dentro de la universidad campechana se realizaran actos políticos.

Resaltó que hace varias semanas, integrantes y autoridades del partido Morena le habían pedido la autorización para que se hicieran eventos que desde la óptica de Abud, eran eventos partidistas.

“Él, cuidando la imagen y la pluralidad de la universidad, pues determinó que no se accediera a esas solicitudes. Lo que se tomó como una confrontación abierta con el Poder Ejecutivo estatal”, comenta.

Agregó que el exrector universitario estuvo recluido en el centro penitenciario de San Francisco Kobén, pese a que de acuerdo a la ley al ser una persona adulta mayor no debería continuar detenido.

Previo a la audiencia de José Alberto Abud Flores, su abogado defensor, Edwin Trejo Gutiérrez, aseguró que en su detención hubo violaciones al debido proceso por lo que fue arbitraria e ilegal.

“Existió un mal procesamiento por parte de la Policía Estatal (PE) en el aseguramiento de la camioneta del exrector, lo cual vulneró la legalidad del procedimiento que derivó en su detención”, afirmó.