Liberan a jóvenes detenidos durante marcha del viernes

Los tres jóvenes integrantes de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte (Urtarte) detenidos durante la marcha para conmemorar la masacre del 2 de octubre de 1968, fueron liberados la madrugada del sábado, informó la organización.

De acuerdo con Urtarte, los jóvenes fueron aprehendidos por elementos de la policía municipal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. La aprehensión ocurrió mientras realizaban actividades gráficas y de expresión artística en el marco de la conmemoración del 2 de octubre.

Urtarte denunció la política de criminalización y censura a la libertad de expresión en el Municipio de la capital del estado.

Alrededor de las 6:00 horas del sábado, Urtarte informó en sus redes sociales que los jóvenes fueron liberados y anunció que seguirán denunciando cualquier acto de represión y criminalización de la protesta social.

El viernes, se realizaron dos marchas en la ciudad de Oaxaca para conmemorar la Masacre de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968. En la segunda movilización, se registraron pintas sobre edificios.