Liberan a otros 22 presos políticos

Al menos 22 presos políticos más (incluido el periodista Rory Daniel Branker) han sido liberados en Venezuela en las últimas horas, según un informe de la ONG Foro Penal, que afirma que el proceso de liberación continúa y se prevén nuevas liberaciones en varias regiones del país.

Las últimas liberaciones se llevaron a cabo en al menos cinco centros de detención. Catorce personas fueron excarceladas del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón. Cuatro fueron excarceladas del Centro de Detención Judicial Rodeo II, en el estado de Miranda. Dos personas fueron excarceladas del Centro Penitenciario Yare III, también en Miranda.