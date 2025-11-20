Libertad de exgorbernador Javier Duarte está en suspenso

La libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se mantiene en suspenso.

Y es que durante la audiencia de este miércoles, uno de los cinco testigos presentados por los Fiscalía General de la República (FGR) acusó al expriísta de entorpecer el proceso penal que se le sigue por el caso de desaparición forzada y exhibió una actitud de rebeldía, en la que alegó problemas de salud y se negó a salir de su celda para evitar ser imputado formalmente por dicho delito.

Denise Moreno Córdova, fiscal auxiliar de Denuncias de Personas Desaparecidas de la Fiscalía de Veracruz, relató ante la jueza de Ejecución Penal, Angela Zamorano Herrera, que acusar del delito de desaparición forzada a Duarte de Ochoa le llevó año y tres meses por diversas tácticas empleadas por el veracruzano.

Relató que en junio de 2018, con la venia del gobierno de Guatemala, que lo entregó en extradición a México, un juez de Veracruz giró orden de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada en agravio de una persona, taxista de la entidad.

En consecuencia, explicó, se programó audiencia inicial para el 11 de agosto de 2021, a la que Javier Duarte no acudió porque justificó había convivido con una persona enferma de Covid-19, por lo que no se realizó.

De acuerdo con Moreno Córdova, la diligencia se reprogramó para el 12 de noviembre de 2021, que tampoco se llevó a cabo debido a que el exgobernador de Veracruz se “negó a salir de su celda porque desconocía los cargos que se le imputan”.

Obstrucción y rebeldía

Ante dicha conducta, la fiscal Denise Moreno Córdova aseguró que solicitó colaboración a la entonces fiscal de la Ciudad de México (CDMX), Ernestina Godoy Ramos, para ejecutarle la orden de aprehensión, lo que finalmente ocurrió el 3 de diciembre de 2021.

Tras ello, Duarte de Ochoa se amparó para no ser llevado a la diligencia de imputación.

Sin embargo, el 16 de noviembre de 2022, fue presentado ante el juez de control de Francisco Reyes, ante quien el exgobernador argumentó problemas diversos de salud, como mareo, vómito y dijo que se desmayó.