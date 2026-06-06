Libra exrector de la UAEM segundo juicio

Un tribunal de Justicia Administrativa resolvió declarar ineficaces los reclamos de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) en contra del exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, a quien acusó del desvío de 6.1 millones de pesos durante su administración.

Este es el segundo juicio federal que gana la defensa de Vera Jiménez, liberado la semana pasada tras permanecer seis meses en prisión por su presunto involucramiento en el caso de “La Estafa Maestra”, expediente que se cayó luego de que un Tribunal Colegiado revocó su vinculación a proceso al determinar que no existían elementos suficientes para sostener el delito de delincuencia organizada.

Los antecedentes del caso administrativo se remiten al pasado 19 de mayo cuando la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió una sentencia definitiva y resolvió el recurso de apelación interpuesto por la ASF en contra de una resolución previa que favorecía a Vera Jiménez.

Auditoría

El asunto se originó a raíz de una auditoría practicada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) respecto al uso de subsidios federales otorgados mediante un Convenio de Apoyo Financiero celebrado en diciembre de 2016. La ASF detectó la falta de documentación comprobatoria de un gasto por un monto de 6 millones 161 mil pesos en una cuenta bancaria institucional.

Debido a la falta de comprobantes, la Autoridad Investigadora acusó formalmente al entonces rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, de cometer la falta administrativa grave de abuso de funciones.

Finalmente, por mayoría de votos, el Tribunal resolvió declarar ineficaces los reclamos de la ASF y confirmar la resolución recurrida. Adicionalmente, el Magistrado Julio Ángel Sabines emitió un voto particular argumentando que el asunto debió cerrarse por “prescripción”, es decir, por el paso del tiempo, antes de revisar el fondo de la acusación.