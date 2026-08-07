Libra Noroña sanción por violencia política a Quiroz

El senador Gerardo Fernández Noroña ha librado, al menos temporalmente, la sanción que le impuso el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán tras determinar la existencia de violencia política en razón de género hacia la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, a quien el morenista ha acusado en reiteradas ocasiones de ser “fascista” y tener pensamientos de “ultraderecha”.

Sentencia

La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia del Tribunal estatal bajo el argumento de que no fundó ni motivó adecuadamente su análisis sobre la inmunidad parlamentaria de la que goza Fernández Noroña.

Según la resolución del TEPJF, la autoridad responsable dejó de estudiar integralmente los argumentos de la persona denunciada y los parámetros jurisprudenciales establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La noticia fue bien recibida por el expresidente del Senado, quien celebró en sus redes sociales que “la justicia cojea pero llega”.