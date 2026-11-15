Libran orden de captura a hombre cercano a “El Mencho”

Un juez federal libró orden de detención provisional con fines de extradición contra Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, uno de los colaboradores y hombre de confianza del extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos.

El mandamiento judicial se emitió el 10 de noviembre pasado por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el juicio de extradición 3/2026, según registros judiciales.

“El R1” se encuentra preso en el penal del Altiplano, luego de ser vinculado a proceso por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud, tras ser detenido por fuerzas federales.

También se le abrió proceso por su implicación en el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.