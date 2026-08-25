Licencia indefinida a Mayer y Hugo Eric Flores

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión concedió licencias por tiempo indefinido a los diputados de Morena, Sergio Mayer Bretón y Hugo Eric Flores Cervantes, a partir del 31 de agosto y del 1 de septiembre, respectivamente.

Por otra parte, la Mesa Directiva turnó a la Cámara de Diputados un oficio del Congreso de la Ciudad de México por el que exhorta al Congreso de la Unión a que analice el marco jurídico aplicable a la comercialización de videojuegos y contenidos digitales.

Además, a fin de que valore, en su caso, las adecuaciones legislativas necesarias para fortalecer la protección de las personas consumidoras, particularmente respecto de la naturaleza, temporalidad y alcance de las licencias digitales, la permanencia del acceso a los contenidos y las condiciones o restricciones aplicables a su transferencia, préstamo, regalo o reventa.

También recibió de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México respuesta de la Secretaría de las Mujeres a un acuerdo aprobado por la Comisión Permanente para promover y garantizar el principio de progresividad de los derechos humanos, particularmente en lo referente a los derechos políticos-electorales de las mujeres.