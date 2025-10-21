Líder de Asociación de Productores de Limón es asesinado

Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Productores de Limón del Valle de Apatzingán y también presidente de los limoneros a nivel nacional, fue asesinado, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Precisó que el cuerpo fue encontrado dentro de su vehículo.

Se sabe que Bernardo Bravo fue privado de la libertad por hombres armados el domingo 19 de octubre y este lunes fue encontrado su cuerpo sin vida.

Limoneros señalan a Los Viagras

Bravo Manríquez, de 41 años de edad y el más chico de cuatro hermanos, ya había denunciado amenazas en su contra por parte de César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Bótox”, uno de los principales operadores de esa organización criminal que se asoció con el Cártel Jalisco Nueva Generación, para autonombrarse Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG).

El líder de los limoneros, también licenciado en Derecho, fue muerto de una manera muy similar a la que asesinaron a su padre Bernardo Bravo Valencia, uno de los precursores de la organización de citricultores en el Valle de Apatzingán.

“Don Berna” y/o “El Chiflidos”, como era conocido el señor, fue secuestrado al salir de su rancho; también torturado, asesinado y su cuerpo abandonado arriba de su camioneta.

Desde hace tres años, la Asociación de Citricultores inició la cruzada contra las extorsiones, con Bernardo Bravo al frente de la misma.

Algunos productores confirmaron que el grupo criminal Los Viagras “cumplió sus amenazas y mató a Berna, para mandarnos un mensaje a todos”.

Uno de los empresarios, de quien se reserva su identidad por su seguridad, enfatizó que esas amenazas fueron para todos los que no pagaran o se opusieran a pagar el impuesto tributario criminal.