Líder parlamentario iraní niega negociaciones

“Nuestro pueblo exige un castigo total y severo para los agresores. Todos los funcionarios apoyan firmemente a su líder y a su pueblo hasta que se logre este objetivo. No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos. Se están utilizando noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y para escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel”.

Así lo escribió en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, negando que se estén llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos y que él mismo participe en las conversaciones, calificando esas versiones como “noticias falsas para manipular los mercados”.

Estas contradicciones alimentan la incertidumbre, pero también sugieren un posible acercamiento de Estados Unidos hacia una figura que ha ganado peso dentro de la República Islámica.