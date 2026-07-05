Líder supremo, quiere asistir a entierro de su padre

El líder supremo iraní, el ayatola Mojtaba Jamenei, expresó a las autoridades su deseo de asistir al funeral de su padre en el santuario chiíta del Imam Reza en la ciudad de Mashhad, el próximo 9 de julio para rezar por el difunto.

Así lo informó el diario The New York Times, que citó a dos miembros de la Guardia Revolucionaria Iraní y a una persona involucrada en los preparativos del funeral para sostener esa versión.

Ambos, que pidieron permanecer en el anonimato, afirmaron que las fuerzas de seguridad rechazaron la idea hasta el momento, por temor a que Israel intente asesinar al ayatolá Jamenei durante la ceremonia o rastrear su paradero hasta su posible escondite.

Jamenei resultó herido en el mismo ataque aéreo en el que murió su padre, el pasado 28 de febrero.

Desde su nombramiento como nuevo líder supremo de la República Islámica en marzo, no se lo vio en público y su estado de salud fue objeto de especulación.

Según informó el The New York Times, el miércoles Jamenei estuvo ausente del funeral de su esposa en Teherán, quien falleció junto con su hijo adolescente y otros familiares en el ataque aéreo del primer día de la guerra.