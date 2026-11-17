Durante el mes de noviembre de 2026, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo volvió a imponerse como primer lugar en el ranking de mandatarios latinoamericanos mejor evaluados, elaborado por CB Global Data.

El podio de los tres presidentes con mayor imagen positiva según la medición entre sus ciudadanos está conformado por Claudia Sheinbaum, de México, con 69.8 % de aprobación; en segundo lugar Nayib Bukele, de El Salvador, con 69.5 %; y después la derechista Laura Fernández, de Costa Rica, con 52.3 %.

En el otro extremo del ranking, el presidente peor evaluado fue Santiago Peña, de Paraguay, con 24.7 %, quien dejó el cargo por el caso de Ueno Bank, entidad financiera con la que ha sido vinculado y en la que distintas organizaciones estatales depositaron millonarios recursos durante su gestión.

Entre los jefes de Estado con mayor índice de desaprobación también se encuentran Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 31.4 % y José Antonio Kast, de Chile, con 33.5 %.

El presidente que tuvo una variación de imagen positiva respecto de la medición anterior fue el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que subió más de 5.1 puntos porcentuales, esto tras haber remontado una segunda vuelta en las elecciones de su país que le permitió reelegirse frente al bolsonarismo.

En contraste, Peña sufrió la mayor caída del ranking, con una disminución de 18.2 puntos porcentuales respecto al mes de octubre. Según la fiscal de Paraguay, el exmandatario podría enfrentar una pena de hasta 15 años tras el escándalo de Ueno Bank.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha encabezado durante meses este ranking, posicionándose como la jefa de Estado mejor evaluada en la región.

En la medición de octubre, la mandataria federal alcanzó un 69.3 % de imagen positiva; es decir, creció cinco décimas porcentuales este noviembre.