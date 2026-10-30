Líderes lamentan la muerte de Cárdenas

Líderes internacionales externaron este jueves sus condolencias por el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, dirigente histórico de la izquierda mexicana, ocurrido el miércoles.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recordó a Cárdenas como alguien que “siempre defendió las más nobles causas de América Latina y el Caribe”.

La representación de Naciones Unidas (ONU) en México resaltó la trayectoria y compromiso de Cárdenas con la democracia, la justicia social y el servicio público, algo que, subrayó, “deja una huella indeleble”.

En Estados Unidos, el congresista Chuy García afirmó que Cárdenas “cambió el curso de la historia de México. Su trabajo ayudó a poner fin a 70 años de dominio de un solo partido, y lo logró organizando a millones de simpatizantes y formando un nuevo partido político enfocado en combatir la corrupción, el crimen y la pobreza”.

El miércoles, la delegación de la Unión Europea en México externó también sus condolencias y calificó al ingeniero Cárdenas como una “figura clave en la construcción de la vida democrática de México”.

Lula lamenta fallecimiento

Así también, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este jueves sus condolencias por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial y una de las principales figuras históricas de la izquierda de su país.

“México perdió a uno de sus más importantes líderes políticos, Cuauhtémoc Cárdenas. Una referencia para el campo progresista en América Latina y el Caribe, alguien que desempeñó un papel fundamental en la lucha por la soberanía y las políticas sociales”, afirmó Lula.

El mandatario brasileño destacó además que Cárdenas abrió “camino a una generación de líderes que hoy dan soporte al excelente gobierno que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Lula, quien viajó a México en 2024 para asistir a la ceremonia de investidura de Sheinbaum, tiene previsto regresar próximamente al país.