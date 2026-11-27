Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó que fue detenido el presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, Eduardo Velázquez Medina, como parte del Operativo Enjambre.

En redes sociales, el funcionario federal detalló que el hoy detenido tenía una orden de aprehensión por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado.

Además, de acuerdo con trabajos de inteligencia, autoridades hallaron indicios que vinculan al alcalde con el líder de “Los Zúñiga”, un grupo delictivo investigado por extorsión, secuestro exprés, asaltos en la carretera y delitos contra la salud.

Realizaron 23 cateos

García Harfuch detalló que como parte de la Operación Enjambre, en septiembre pasado se realizaron 23 cateos en el municipio de Esperanza, donde fueron detenidas 12 personas, incluido Isaac Rodríguez, entonces alcalde, y la directora de Seguridad Pública. Ese mismo mes fue detenido otro edil poblano.

En octubre, agregó, se realizaron dos inspecciones en inmuebles vinculados con el grupo.

Relacionado a robo de autopartes

Autoridades estatales confirmaron la aprehensión y sus posibles vínculos con el robo de autotransporte en la zona limítrofe entre Puebla y Veracruz.

Con dicha detención, suman cuatro alcaldes detenidos durante el presente año acusados de distintos delitos y aprehendidos en distintas fechas.

Se tratan de Juan Pérez Moral, edil de San Juan Tianguismanalco; Said de Jesús Godos Luna, de Tepeyahualco; Isaac Rodríguez Ochoa, de Esperanza, y el último Velázquez Medina. El primero en ser detenido fue el presidente municipal de San Juan Tianguismanalco por una investigación relacionada con la presunta violación de una trabajadora municipal.

Posteriormente fue detenido Godos Luna, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.

Finalmente fue aprehendido Isaac Rodríguez, como parte de una investigación por sus presuntos vínculos con actividades de robo de transporte de carga, extorsión y secuestro.