Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con huachicol fiscal

Las redes de huachicol fiscal alcanzaron a Vector Casa de Bolsa, propiedad del exjefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo.

De acuerdo con el documento de la causa penal en el que se giró la orden de aprehensión el 19 de agosto del 2025 de 13 personas, aparece Grupo Potesta, S.A. de C.V. como una de las empresas en las que no coinciden sus ingresos con sus egresos.

De acuerdo con la causa penal 325/2025 en la que seis integrantes del Centro Federal de Inteligencia Criminal realizaron un análisis integral y detectaron al menos 555 empresas que están vinculadas con actividades de contrabando de huachicol, se describe que en el 2023 la empresa reportó que cuenta con ocho empleados.

“Sin embargo, Grupo Potesta, S.A. de C.V., presento ingresos acumulables por 87,008,923. Por lo anterior, se estima que la empresa en el ejercicio de 2021 está omitiendo declarar ingresos, lo que podría indicar una probable defraudación fiscal”.

En el documento se establece que Grupo Potesta tuvo operaciones con diversos proveedores, entre ellos 220 millones de pesos con la Casa de Bolsa Vector.