Ligan asesinato de delegado a red de huachicol

La Fiscalía General de la República (FGR) ligó el asesinato de su delegado en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, al aseguramiento a la delincuencia organizada de casi dos millones de litros de hidrocarburo en la ciudad de Reynosa, en julio pasado.

A través de un comunicado, la institución afirmó que las primeras indagatorias apuntan a que “la violencia inusitada y la brutalidad del delito cometido, indican una sólida probabilidad de que este hecho provenga de la delincuencia organizada que, recientemente, en los últimos días del mes de julio, tuvo un grave descalabro cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con esta Fiscalía y todo el Gabinete de Seguridad, lograron el decomiso de más de un millón 800 mil litros de gasolina y otros combustibles como producto del huachicol”.

La institución encabezada por Alejandro Gertz Manero, reportó el pasado 26 de julio que en coordinación con el Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Protección Civil, bomberos, personal de Pemex y sus peritos, agentes ministeriales, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), realizaron la diligencia, en la que localizaron también nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 frac tanks (tanques de almacenamiento), tres vehículos, dos generadores de energía y una barredora industrial.

El inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la investigación por delitos cometidos en materia de hidrocarburo en contra de quien o quienes resulten responsables, informó la Fiscalía General de la República.

No descartan otra línea de investigación

Sin embargo, no descartó cualquier otra línea de investigación que pueda llevar al esclarecimiento de lo ocurrido el lunes.

Tras el asesinato del delegado, la FGR ya atrajo el caso para establecer las primeras indagatorias.

Desde hace años, autoridades federales tienen detectada la presencia del Cártel del Golfo en Reynosa, que se disputa la plaza con otras células delictivas.