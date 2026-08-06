Ligan OAF a Norma Piña con contratos de Territorium Life

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) responsabilizó a la expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, de celebrar contratos con Territorium Life, en la mira por las fallas con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante el proceso de aplicación del examen de admisión en línea.

Lo anterior, luego de que El Universal publicó este miércoles que el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) otorgó a dicha empresa por lo menos tres contratos por un monto de 50.3 millones de pesos (mdp) para la supervisión de pruebas a distancia en concursos de oposición de carrera judicial.

En un breve comunicado, el Órgano de Administración Judicial aseguró que no tiene contratos con Territorium Life, y los que hubo anteriormente fueron firmados por el desaparecido CJF, el cual presidió Piña Hernández, hoy ministra en retiro.

Aseguró que desde el primero de septiembre de 2025, que se instaló el pleno del OAJ, no tiene contrato alguno con Territorium Life, por lo que deslindó al Poder Judicial de la Federación de cualquier vínculo con la cuestionada empresa.