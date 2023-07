Lilly Téllez se baja de la contienda presidencial

Después de que el pasado martes dijo que sí iría por la candidatura presidencial, la senadora panista Lilly Téllez se bajó de la contienda al no ver condiciones de equidad, por no tener reglas claras y por no saber cómo será el financiamiento.

“He decidido que no participaré en este proceso”, dijo la senadora en un video que publicó en sus redes sociales.

Señaló que el método planteado no garantiza la equidad, pues explicó que solo les dieron una semana para organizar una elección, sin garantizar las reglas del origen del dinero.

Ayer miércoles, durante su conferencia de prensa “la mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó lo sucedido con la senadora. “Ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida”, comentó AMLO.

Eres una verdadera guerrera: Cortés

Por lo anterior, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, calificó de guerrera a Lilly Téllez y le agradeció su participación en el proceso interno para elegir a un candidato presidencial por la oposición.

“Querida Lily Téllez, debo agradecer que de manera decidida hayas aceptado levantar la mano y reconozco que tu participación generó revuelo positivo en la opinión pública”.

En su cuenta de Twitter escribió que está seguro de que “en este gran proyecto hay lugar para quienes queremos realmente corregir el rumbo de México y que seguirás aportando todo tu talento para lograrlo”.

“Amiga, como te lo he expresado en lo privado, todo mi reconocimiento por ser una verdadera guerrera”, agregó al último.

Pide Gálvez a Téllez no bajrse

La senadora panista Xóchitl Gálvez pidió a su homóloga Lilly Téllez no bajarse de la contienda presidencial, luego de que ayer en la mañana la sonorense anunciara que decidió no participar en el proceso al no ver condiciones de equidad, por no tener reglas claras y por no saber cómo será el financiamiento.

A través de su cuenta de Twitter, Gálvez Ruiz señaló que la lucha contra el autoritarismo necesitaba de la congruencia y fortaleza de Lilly Téllez.

“¡Lilly, no te bajes! Esta lucha contra el autoritarismo necesita de tu congruencia y fortaleza. Si ya no hay vuelta atrás, estoy segura que nos encontraremos en el camino, cada una en su trinchera, y desde ahí lucharemos y ganaremos juntas. Abrazo fuerte con cariño”, escribió.

Xóchitl Gálvez anunció el lunes su decisión de competir por la candidatura presidencial de la alianza “Va por México”, luego de que ese mismo día se diera a conocer el método de elección del PAN, PRI y PRD para elegir a su aspirante.

Terminada la reunión, Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez y el empresario/expresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, señalaron que analizarían el proceso de la oposición rumbo a las elecciones de 2024 para tomar una decisión.

Por lo anterior, la senadora panista sonorense anunció este miércoles a través de un video que mejor decidió no participar.

