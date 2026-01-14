Limita Corte poder de Layda Sansores

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por unanimidad un proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, el cual limita el poder de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, para autorizar obras públicas de “gran impacto” sin necesidad de consultar a los municipios.

El ministro aseguró que se invade la esfera de competencias del estado, debido a que se aprobó el decreto estatal por el que se reforma la Ley de Obras Públicas de Campeche, especialmente, con la creación de la categoría de “obra pública de interés estatal de gran impacto”.

Señaló que estas normativas eliminaban la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto, trasladando la decisión exclusivamente a la gobernadora de Campeche.

“Así, se despoja al municipio de una facultad que la Constitución le reconoce para la protección de la seguridad, el desarrollo urbano y el interés local”, argumentó el ministro Espinosa en sesión de este martes.

Afirmó que el Congreso de Campeche transfirió, indebidamente, la ejecución de obras públicas de interés estatal de gran impacto al Poder Ejecutivo Estatal, impidiendo que los ayuntamientos puedan ejercer su potestad de regular y controlar construcciones en su territorio.

El ministro presidente Hugo Aguilar defendió su voto a favor del proyecto, bajo la premisa de que la Constitución Federal establece una división de competencias, la cual “se debe respetar al máximo posible”.

En un comunicado posterior a la sesión del Pleno, el Alto Tribunal sostuvo que con esta resolución se protege la autonomía del municipio de Campeche, al invalidar normas que limitaban su facultad para autorizar licencias de construcción.