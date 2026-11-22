El secretario de Guerra de Estados Unidos (EUA), Pete Hegseth, impuso nuevas restricciones a la cooperación militar con Canadá, según reportaron medios estadounidenses.

Hegseth emitió la medida en un memorando clasificado distribuido la semana pasada, informó The Washington Post el viernes, citando a funcionarios familiarizados con el tema.

El alcance de las restricciones no estaba claro, y el Post dijo no haber visto el memorando.

Medidas

Consultado sobre estos reportes, Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono, dijo el sábado que “el Departamento de Guerra está tomando medidas para garantizar que sus compromisos con Canadá impulsen objetivos concretos de defensa de Estados Unidos”.

Según Parnell, Washington ahora “prioriza oportunidades de cooperación bilateral”.

Agregó que “no afecta la cooperación en materia de inteligencia de defensa, nuestro mando binacional del Norad (Comando de la defensa aeroespacial de Norteamérica) ni nuestra cooperación a través de la OTAN”.

Minimiza restricciones

Interrogado sobre las restricciones estadounidenses, el Ministerio de Defensa canadiense minimizó el alcance de las medidas.

“Canadá sigue colaborando de manera constructiva y profesional con sus homólogos estadounidenses”, según su portavoz Tony Wright.

Las restricciones se producen cuando han aumentado las tensiones entre estos dos tradicionales aliados por los aranceles impuestos bajo la administración de Donald Trump y sus repetidas amenazas de convertir a Canadá en el estado número 51 de EUA.