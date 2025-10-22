Limoneros están bajo fuego

Desde hace tres años, la Asociación de Citricultores inició la cruzada contra las extorsiones en Michoacán.

En julio de 2023 el sector agrícola y comercial del limón en Apatzingán y Buenavista se paralizó por primera vez por el cobro de piso.

Después de un mes de la suspensión de actividades, las autoridades desplegaron un operativo y se comprometieron a detener a los criminales.

En 2024, Los Viagras y sus aliados duplicaron el monto de la extorsión. De 50 centavos por kilo cortado y 50 centavos más al empacador, la “cuota” subió a un peso por kilo cortado y otro peso por kilo comercializado, y siguió aumentando.

Limoneros fallecidos

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, y de la Asociación Nacional de Citricultores en México, fue asesinado el pasado 20 de octubre.

Bernardo había sido privado de la libertad por hombres armados el domingo 19 de octubre, en una zona de influencia del llamado Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG).

Había recibido amenazas de muerte por los paros que realizaban productores de limón de Apatzingán.

Bernardo Bravo es el quinto productor de limón asesinado en poco más de un año, desde que aumentaron sus protestas contra la extorsión.

José Luis Aguiñaga Escalera fue asesinado a tiros el 12 de septiembre del 2024 en Buenavista, municipio con la mayor producción de limón del estado de Michoacán.

Ramón Paz Salinas, productor de limón y profesor rural, murió el 14 de enero de 2025 al estallarle un artefacto explosivo improvisado.

El 9 de febrero, resultado del estallido de un artefacto explosivo improvisado terrestre, otro productor de limón de 43 años y un adolescente de 14 murieron en un predio de la localidad de Santa Ana, municipio de Buenavista.

En septiembre de este mismo año, un productor de limón del municipio de Apatzingán fue encontrado muerto a tiros sobre la carretera Parácuaro-Cuatro Caminos.

Extorsionadores detenidos

Rigoberto López Mendoza, alias “El Pantano”, señalado como el encargado del cobro de las extorsiones a los limoneros del Valle de Apatzingán, fue detenido el lunes por fuerzas federales. De acuerdo con fuentes federales de Seguridad, López Mendoza sería autor intelectual del homicidio de Bravo Manríquez.