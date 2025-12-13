Limones es ingresado al Altiplano en EdoMex

Edgar Rodríguez Ortiz “Limones”, junto con cinco integrantes de su grupo criminal, fueron ingresados el viernes al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México (Edomex), informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, Rodríguez Ortiz, identificado como presunto jefe de plaza de la célula delictiva del Cártel de Sinaloa “Los Cabrera”, ligada a “El Mayo” Zambada, y secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), fue detenido hace unos días en Durango, por fuerzas federales.

Según autoridades federales, “Limones” formaba parte del segundo nivel de la estructura criminal, donde recibía órdenes directas de José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03” o “El 300”.

Asimismo, se tiene conocimiento que recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero. Además de participar en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.