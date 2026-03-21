Limpian 34 playas por manchas de hidrocarburo

Elementos de distintas corporaciones e instituciones llevaron a cabo la limpieza de 34 playas del centro y sur de Veracruz que habían sido afectadas por manchas de hidrocarburo.

La Primera Región Naval de la Secretaría de Marina reportó que del 14 al 19 de este mes se logró la recolección de aproximadamente una tonelada con 870 kilogramos de material.

Las brigadas de trabajo en campo limpiaron 19.4 kilómetros de playas con manchas de crudo, cuyo origen aún no es determinado por autoridades federales.

En total participaron 235 elementos de los municipios de Alvarado, Ángel R. Cabada, Catemaco, Boca del Río, Lerdo de Tejada, San Andrés Tuxtla y Veracruz, así como de diversas dependencias e instituciones.

Durante la Tercera Sesión del Centro de Comando Unificado del Comité de Coordinación Local del Plan Local de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas, la institución armada informó que como resultado de los recorridos terrestres no se han detectado más afectaciones.

Y es que llevaron a cabo revisiones en las playas de Santa Ana, Monte Pío Martí, Playón de Hornos, Villa del Mar y Regatas de la zona costera de Veracruz, así como del Área Natural Protegida (ANP) conformada por Isla Salmedina, Isla de Enmedio, Isla Sacrificios, Isla Verde, Isla Santiaguillo.

“No se localizaron manchas ni nódulos de hidrocarburos, por lo que dichas zonas se consideran libres de residuos contaminantes”, destacó la Marina.

Sin embargo, dijo que los trabajos continúan en las áreas donde aún hay trazas o nódulos de hidrocarburos reportados.

Daño ambiental

Fue el pasado 2 de marzo cuando autoridades locales y pescadores denunciaron un derrame de hidrocarburo en aguas y playas del sur de Veracruz. La aparición de hidrocarburo se registró en distintas playas del municipio de Pajapan, además pescadores que entraron al mar regresaron con sus embarcaciones y sus artes de pesca llenas de crudo.

Incluso la organización ecologista Greenpeace lamentó el derrame de crudo y reveló que se había extendido a 16 lugares costeros entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco.