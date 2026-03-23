Limpian playas de Veracruz por hidrocarburo derramado

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, de manera conjunta con autoridades locales, voluntarios y prestadores de servicio, llevaron a cabo tareas de saneamiento en zonas costeras del norte de Veracruz donde han aparecido manchas de hidrocarburo.

Con el despliegue de cuatro brigadas en los municipios de Tamiahua, Cazones y Tuxpan, cubrieron un total de 14 kilómetros de playas y lograron la recolección de ocho toneladas de hidrocarburo, cuyo origen aún no es determinado por autoridades federales.

Los trabajos de limpieza se desarrollaron en playa Barra de Cazones y en playa Azul del municipio de Cazones de Herrera, donde se recorrieron aproximadamente cuatro kilómetros y se recolectaron tres y media toneladas de hidrocarburo.

Apoyo

En las tareas trabajaron de manera conjunta personal de Protección Civil, Capitanía de Puerto, autoridades locales y voluntarios, incluidos pescadores y miembros del Campamento Tortuguero “Santuario Playa Totonacapan”.

En tanto, en la playa Tonina del municipio de Tamiahua, se recolectó una tonelada de residuos, ello en colaboración entre efectivos de la Marina, Capitanía de Puerto y autoridades municipales.

Una tercera brigada trabajó en Playa Galindo del municipio de Tuxpan, donde en una extensión de cinco kilómetros de litoral se recolectaron dos toneladas de manchas de crudo.

En las labores participaron elementos de Marina, Ejército Mexicano e integrantes del colectivo Scaris de la Universidad Veracruzana, personal del área ambiental del Ayuntamiento de Tuxpan y prestadores de servicios de la comunidad.

La Secretaría de Marina reportó que se continuaron los trabajos de limpieza en la Playa Villa Mar, desde el Campamento Tortuguero “Nakú Kayám, Corazón de Tortuga” hacia el sur, cubriendo un kilómetro de costa.