Línea 2 suspende servicio de Tasqueña a Colegio Militar

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportó que hay suspensión del servicio en la Línea 2 del Metro por la revisión de vías, esto es de Tasqueña a Colegio Militar, por lo que se presta el servicio gratuito del RTP.

El director del STC Metro, Adrián Rubalcava, reportó que sí hay operación de Colegio Militar a Cuatro Caminos.

Operación

“Personal especializado del Metro trabaja para restablecer la operación en su totalidad lo antes posible. No hay servicio de Tasqueña a Colegio Militar.

“El @RTP_CiudadDeMex brinda apoyo gratuito para el traslado de las y los usuarios. Toma previsiones y mantente informado a través de los canales oficiales del @MetroCDMX”.