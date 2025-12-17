﻿﻿
Lineamientos para eliminar violencia sexual

Diciembre 17 del 2025

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presidió el martes la sesión ordinaria del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

En este evento realizado en la Segob, se presentaron dos lineamientos para eliminar la violencia sexual y el maltrato en el ámbito escolar.

Además, se presentó la declaratoria de cero tolerancia a las violencias en contra de adolescentes y jóvenes en la educación media superior.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, acompañó a Rodríguez en esta presentación.

